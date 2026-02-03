Três homens acusados de roubo foram detidos em Cachoeira Paulista durante a noite de segunda-feira (2).
A prisão ocorreu após policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento na região, serem acionados para atender à ocorrência.
Com base nas características físicas e vestimentas informadas, a equipe conseguiu localizar os suspeitos na rotatória próxima ao Inpe.
Ao notarem a presença policial, os indivíduos iniciaram fuga numa motocicleta pela Rodovia Presidente Dutra.
No decorrer da breve perseguição, um dos ocupantes se desfez de um objeto posteriormente recuperado e identificado como um simulacro de arma de fogo.
Os suspeitos foram finalmente alcançados e presos.