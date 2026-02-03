04 de fevereiro de 2026
FUGA EM MOTOCICLETA

Após perseguição, trio acusado de roubo é preso com arma falsa

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Suspeitos de roubo tentaram fugir numa motocicleta
Suspeitos de roubo tentaram fugir numa motocicleta

Três homens acusados de roubo foram detidos em Cachoeira Paulista durante a noite de segunda-feira (2).

A prisão ocorreu após policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento na região, serem acionados para atender à ocorrência.

Com base nas características físicas e vestimentas informadas, a equipe conseguiu localizar os suspeitos na rotatória próxima ao Inpe.

Ao notarem a presença policial, os indivíduos iniciaram fuga numa motocicleta pela Rodovia Presidente Dutra.

No decorrer da breve perseguição, um dos ocupantes se desfez de um objeto posteriormente recuperado e identificado como um simulacro de arma de fogo.

Os suspeitos foram finalmente alcançados e presos.

