Três homens acusados de roubo foram detidos em Cachoeira Paulista durante a noite de segunda-feira (2).

A prisão ocorreu após policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que realizavam patrulhamento na região, serem acionados para atender à ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp