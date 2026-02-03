Famílias ficaram desalojadas em Taubaté após fortes chuvas e enxurradas nos últimos dias, que obrigaram 18 famílias a deixar suas casas. A Prefeitura de Taubaté mobilizou força-tarefa e abriu pontos de doação para quem perdeu tudo.
No temporal do último domingo (1º), choveu 71 milímetros em Taubaté, volume equivalente a 62% de tudo o que choveu em fevereiro de 2025. As equipes municipais seguem nas ruas desde a noite daquele dia, com ações de limpeza, desobstrução e atendimento social.
Diante do cenário, a Prefeitura acionou o Plano de Contingência e colocou em operação um trabalho integrado entre Defesa Civil e secretarias municipais, como Obras, Mobilidade Urbana, Serviços Públicos e Desenvolvimento Social, além do FUSSTA (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) e apoio de outros órgãos.
Nessa segunda-feira (2), foi implantado o Gabinete de Crise para centralizar informações e coordenar ações emergenciais voltadas à segurança da população, recomposição de vias públicas e restabelecimento da mobilidade em diferentes regiões. A administração municipal também destacou a atuação do Grupo de Ações de Pronta Resposta.
Mais de 115 servidores estão envolvidos (equipes diretas e indiretas), incluindo operadores de máquinas, limpeza, supervisores e apoio logístico. Há 14 equipamentos pesados mobilizados (caminhões basculantes, carroceria, truncados, pá carregadeira e retroescavadeiras) para limpeza, desobstrução e remoção de resíduos.
Entre os pontos citados pela Prefeitura em ações de limpeza e remoção de resíduos estão Parque Três Marias, Gurilândia, córrego do Sedes, Mercado Municipal, Mercatau, avenida Desembargador, túnel da Daruma e Hércules Marsson, entre outros locais da cidade.
Na zona rural, equipes específicas foram mobilizadas para atender ocorrências em estradas como Sete Voltas, Borba, Pouso Frio, Goiabal e João Pasin. Em uma das frentes, foram 40 ocorrências atendidas, incluindo remoção de árvores caídas, limpeza de barreiras e desobstrução de passagens de água.
As equipes seguem atuando em pontos ainda críticos, como a Estrada Malacacheta, onde houve colapso de uma ponte devido à força da enxurrada, e que passará por avaliação técnica para definição de medidas emergenciais.
Para atender as famílias ficam desalojadas em Taubaté, o Fundo Social recebe doações de colchões, produtos de limpeza e higiene, móveis e eletrodomésticos — com prioridade para sofás, armários, geladeiras e fogões.
Como fazer doações e onde entregar
Orientações, triagem e encaminhamentos: WhatsApp (12) 99185-9193.
Cestas básicas: Banco de Alimentos — Rua Pasqua Scalzoto Pastorelli, nº 70, Jardim das Nações.
Materiais, móveis e eletrodomésticos: sede do FUSSTA — Estrada do Pinhão, nº 243, bairro Santa Fé.
Para esta terça-feira (3), a Prefeitura informou que estão previstas ações como continuidade da desobstrução na avenida Cinderela; abertura de via para vistoria na Av. Dom Pedro I (na altura da EMEF Emílio Simonetti); limpeza de bocas de lobo na Rua das Andradas e Av. do Povo; além de limpeza do córrego próximo à linha férrea no bairro Gurilândia e outros serviços por toda a cidade.