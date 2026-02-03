Famílias ficaram desalojadas em Taubaté após fortes chuvas e enxurradas nos últimos dias, que obrigaram 18 famílias a deixar suas casas. A Prefeitura de Taubaté mobilizou força-tarefa e abriu pontos de doação para quem perdeu tudo.

No temporal do último domingo (1º), choveu 71 milímetros em Taubaté, volume equivalente a 62% de tudo o que choveu em fevereiro de 2025. As equipes municipais seguem nas ruas desde a noite daquele dia, com ações de limpeza, desobstrução e atendimento social.