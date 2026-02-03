Um influenciador digital de 24 anos reagiu a uma invasão domiciliar e matou um dos criminosos durante um assalto na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, três homens armados invadiram a residência por volta da meia-noite. Os criminosos entraram no quarto do influenciador, renderam ele e o irmão e, em seguida, foram até o quarto dos pais.