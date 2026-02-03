04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Influenciador tem casa invadida e mata um dos criminosos

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um influenciador digital de 24 anos reagiu a uma invasão domiciliar e matou um dos criminosos durante um assalto na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, três homens armados invadiram a residência por volta da meia-noite. Os criminosos entraram no quarto do influenciador, renderam ele e o irmão e, em seguida, foram até o quarto dos pais.

Ao perceberem a movimentação, o pai e o irmão mais novo do jovem entraram em luta corporal com os assaltantes. Durante a confusão, uma das armas caiu no chão. O influenciador conseguiu pegar o revólver e efetuou disparos contra um dos suspeitos, de 29 anos, que foi atingido por cinco tiros.

O homem ferido foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois. Os outros dois criminosos conseguiram fugir, assim como um motorista que aguardava do lado de fora em um carro.

Em depoimento à polícia, o influenciador afirmou que costuma ostentar joias de ouro nas redes sociais, o que pode ter motivado a ação criminosa. A Polícia Militar segue em buscas pelos suspeitos foragidos, e o caso será apurado pela Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da morte e a dinâmica do confronto.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários