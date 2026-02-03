Um influenciador digital de 24 anos reagiu a uma invasão domiciliar e matou um dos criminosos durante um assalto na madrugada desta terça-feira (3), no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, em Belo Horizonte. O suspeito baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, três homens armados invadiram a residência por volta da meia-noite. Os criminosos entraram no quarto do influenciador, renderam ele e o irmão e, em seguida, foram até o quarto dos pais.
Ao perceberem a movimentação, o pai e o irmão mais novo do jovem entraram em luta corporal com os assaltantes. Durante a confusão, uma das armas caiu no chão. O influenciador conseguiu pegar o revólver e efetuou disparos contra um dos suspeitos, de 29 anos, que foi atingido por cinco tiros.
O homem ferido foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois. Os outros dois criminosos conseguiram fugir, assim como um motorista que aguardava do lado de fora em um carro.
Em depoimento à polícia, o influenciador afirmou que costuma ostentar joias de ouro nas redes sociais, o que pode ter motivado a ação criminosa. A Polícia Militar segue em buscas pelos suspeitos foragidos, e o caso será apurado pela Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da morte e a dinâmica do confronto.