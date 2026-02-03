Um homem foi preso e um adolescente apreendido em Cruzeiro por furto de uma motocicleta.
A ação ocorreu na noite de segunda-feira (2), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Lagoa Dourada.
Em abordagem aos suspeitos, a equipe localizou com eles uma chave-micha e, ao serem questionados, confirmaram que haviam abandonado uma motocicleta nas proximidades.
O veículo foi localizado e, em averiguação do emplacamento e do número do chassi, constatou-se divergência, além do número do motor estar suprimido.
Ambos foram conduzidos à Delegacia Seccional de Cruzeiro, onde o menor permaneceu apreendido e o maior preso, à disposição da Justiça.