Um homem foi preso e um adolescente apreendido em Cruzeiro por furto de uma motocicleta.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (2), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Lagoa Dourada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp