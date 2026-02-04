O São José Basket volta a jogar pelo NBB (Novo Basquete Brasil) nesta quarta-feira (4), a partir das 19h30, quando recebe o Fortaleza, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. A partida vale pelo segundo turno da edição 2025/2026 da competição nacional.

O último jogo da equipe pelo NBB havia sido no dia 21 de janeiro, quando levou 89 a 80 do Botafogo, no Rio de Janeiro, na segunda derrota seguida na competição. Depois disso, no dia 24, ainda perdeu para o Flamengo nas quartas de final da Copa Super 8, quando acabou eliminado.