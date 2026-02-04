O São José Basket volta a jogar pelo NBB (Novo Basquete Brasil) nesta quarta-feira (4), a partir das 19h30, quando recebe o Fortaleza, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos. A partida vale pelo segundo turno da edição 2025/2026 da competição nacional.
O último jogo da equipe pelo NBB havia sido no dia 21 de janeiro, quando levou 89 a 80 do Botafogo, no Rio de Janeiro, na segunda derrota seguida na competição. Depois disso, no dia 24, ainda perdeu para o Flamengo nas quartas de final da Copa Super 8, quando acabou eliminado.
Agora, os joseenses, sob comando do técnico Chris Ahmed, tentam reagir no torneio nacional. Até porque o adversário é um dos times da parte de baixo da tabela.
No momento, o São José está em sétimo lugar, com 60,9% de aproveitamento, somando 14 vitórias e nove derrotas. Já o time cearense está em 16º lugar, com 21,7% de aproveitamento, somando cinco vitórias e 18 derrotas.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo app oficial do clube ou pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menores de 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Existe ainda a venda das cadeiras de quadra, que são comercializadas a preço único de R$ 40.