Um homem de 45 anos foi morto violentamente com golpes na cabeça, com um pedaço de madeira, e encontrado com um carnê de IPTU sobre o corpo. Segundo o registro policial, o documento se mostrou fundamental para revelar a motivação do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio aconteceu numa casa na rua Emiliano Campedelli, no Jardim Casa Branca, em Caraguatatuba, na tarde da segunda-feira (2). Um homem de 44 anos foi preso em flagrante e indiciado pelo crime. O boletim de ocorrência indica que autor e vítima moravam no imóvel, que seria fruto de ocupação irregular.