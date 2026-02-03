Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam 890 porções de drogas e prenderam um homem por tráfico de entorpecentes no bairro Cecap, em Lorena.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (2), durante patrulhamento no local.

