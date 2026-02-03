04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRÁFICO DE DROGAS

Homem luta com policiais e é preso com 890 porções de drogas

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Lorena
Apreensões em Lorena

Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam 890 porções de drogas e prenderam um homem por tráfico de entorpecentes no bairro Cecap, em Lorena.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (2), durante patrulhamento no local.

Ao ser abordado, o suspeito tentou fugir para o interior de um apartamento, mas foi alcançado. Ele iniciou uma luta corporal com os policiais e foi imobilizado.

Durante a busca pessoal, os agentes localizaram uma sacola plástica que continha:

  • 14 porções de maconha;

13 pedras de crack;

  • 28 pinos de cocaína;

  • 25 pinos de dry.

    • Em varredura no local, ainda foram encontrados:

    • 270 pinos de cocaína;

    • 540 pinos de dry.

    O homem foi levado ao plantão policial de Lorena, onde foi mantido preso à disposição da Justiça.

