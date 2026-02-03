Policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam 890 porções de drogas e prenderam um homem por tráfico de entorpecentes no bairro Cecap, em Lorena.
A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (2), durante patrulhamento no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao ser abordado, o suspeito tentou fugir para o interior de um apartamento, mas foi alcançado. Ele iniciou uma luta corporal com os policiais e foi imobilizado.
Durante a busca pessoal, os agentes localizaram uma sacola plástica que continha:
-
14 porções de maconha;
-
13 pedras de crack;
28 pinos de cocaína;
25 pinos de dry.
Em varredura no local, ainda foram encontrados:
-
270 pinos de cocaína;
-
540 pinos de dry.
O homem foi levado ao plantão policial de Lorena, onde foi mantido preso à disposição da Justiça.