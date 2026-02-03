O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu, nessa segunda-feira (2), as críticas sofridas pelo padre Ferdinando Mancílio, do Santuário Nacional de Aparecida, sobre a realização da caminhada até Brasília e a defesa do porte de armas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em vídeo gravado em uma missa ocorrida no último domingo (25), o pároco afirmou, sem citar Nikolas, que não adianta uma pessoa sem "nenhum projeto a favor do povo" realizar uma manifestação que, para ele, possui somente o intuito de querer o poder.