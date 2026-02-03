A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal anunciou a abertura de dois novos processos seletivos simplificados (editais 01/2026 e 02/2026).

O processo visa contratação temporária de profissionais pelo regime celetista, com contrato inicial de um ano e possibilidade de prorrogação nos cargos de ajudante geral e assistente de administração.

