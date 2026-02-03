A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal anunciou a abertura de dois novos processos seletivos simplificados (editais 01/2026 e 02/2026).
O processo visa contratação temporária de profissionais pelo regime celetista, com contrato inicial de um ano e possibilidade de prorrogação nos cargos de ajudante geral e assistente de administração.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro de 2026.
Oportunidades e Remuneração
O cargo de assistente de administração exige ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática. A oportunidade oferece salário de R$ 1.742,43 para uma jornada de 40 horas semanais em escala 12x36.
Já a vaga de ajudante geral requer ensino fundamental incompleto e tem salário de R$ 1.621,00 para uma carga horária de 44 horas semanais. Além do salário base, a prefeitura oferece um cartão de alimentação de R$ 550,00 para ambos as posições.
Provas
As avaliações presenciais ocorrerão no dia 22 de fevereiro de 2026 (domingo), na Escola Municipal Prefeito Noé Alves Ferreira, situada na rua Coronel Sebastião Marcondes da Silva, 146, no Centro de Santo Antônio do Pinhal.
Os candidatos ao cargo de ajudante geral realizarão a prova das 09h às 12h, enquanto os candidatos a assistente de administração farão o exame das 9h às 11h.
Inscrições
Interessados devem se inscrever gratuitamente pela plataforma Sympla.
Clique aqui para inscrição no processo de ajudante geral e aqui para inscrição no processo seletivo para a vaga de assistente de administração.