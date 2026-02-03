04 de fevereiro de 2026
Motociclista fica ferida em colisão com automóvel em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta no bairro Barra da Logoa, em Ubatuba, deixou uma jovem de 20 anos ferida na tarde de segunda-feira (2).

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h35 para atendimento à ocorrência e no local, encontrou uma mulher de 20, moradora da região, com contusões nos braços e pernas, além de escoriações.

A equipe retirou o capacete da vítima e a transportou em segurança para atendimento especializado na Santa Casa.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde da mulher socorrida e sobre as causas do acidente.

