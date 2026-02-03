O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) suspendeu a sentença da Justiça em primeira instância que anulou a nova licitação do programa Cidade Inteligente, da Prefeitura de São José dos Campos, que engloba as câmeras de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A decisão foi dada nessa segunda-feira (2), pelo presidente do TJ-SP, desembargador Francisco Loureiro. Ele anulou a sentença da juíza Naira Blanco Machado, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São José, expedida em 27 de janeiro.