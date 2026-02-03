04 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Queda de moto deixa homem ferido em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Bombeiros Caraguatatuba
Bombeiros prestaram socorro a motociclista que sofreu queda
Bombeiros prestaram socorro a motociclista que sofreu queda

Um homem ficou ferido ao cair de uma motocicleta na avenida Dr. Arthur Costa Filho, em Caraguatatuba, na manhã desta terça-feira (3).

Os bombeiros foram acionados para atendimento às 8h05 e, no local, constataram a queda de um motociclista de 36 anos, que apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na clavícula.

Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Hospital Stella Maris, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde do condutor e sobre as causas do acidente.

