Um homem ficou ferido ao cair de uma motocicleta na avenida Dr. Arthur Costa Filho, em Caraguatatuba, na manhã desta terça-feira (3).
Os bombeiros foram acionados para atendimento às 8h05 e, no local, constataram a queda de um motociclista de 36 anos, que apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na clavícula.
Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Hospital Stella Maris, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Não há informações adicionais sobre o estado de saúde do condutor e sobre as causas do acidente.