O Taubaté inicia nesta terça-feira (3), as vendas de ingressos para o Clássico do Vale contra o São José, marcado para essa sexta-feira (6), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, pela oitava rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Os ingressos custam R$ 30 (geral e visitantes), R$ 50 (social), R$ 100 (cadeiras) e as vendas começam a partir das 13h. Segundo o clube, os 500 primeiros torcedores que comprarem e estiverem vestidos com a camisa do Taubaté, pagarão meia-entrada.