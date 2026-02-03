O Taubaté inicia nesta terça-feira (3), as vendas de ingressos para o Clássico do Vale contra o São José, marcado para essa sexta-feira (6), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, pela oitava rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Os ingressos custam R$ 30 (geral e visitantes), R$ 50 (social), R$ 100 (cadeiras) e as vendas começam a partir das 13h. Segundo o clube, os 500 primeiros torcedores que comprarem e estiverem vestidos com a camisa do Taubaté, pagarão meia-entrada.
As vendas acontecem em três lugares, somente em pix e em dinheiro:
Estádio Joaquinzão
- Terça – das 13h às 19h
- Quarta e quinta – das 9h às 18h
- Sexta – 12h até a hora do jogo
Loja do Burro – Via Vale Shopping
- Terça – 13h às 22h
- Quarta e quinta – 10h às 22h
- Sexta – 10h às 18h
Loja Zaz Traz Centro
- Terça – 13h às 18h
- Quarta a sexta – 9h às 18h
Estudantes, idosos a partir de 60 anos e professores da rede pública, PCD e acompanhante pagam meia-entrada. Associados adimplentes do clube e crianças de até 12 anos, com os pais e com documento não pagam ingresso.
Uma carga de 1000 ingressos foi disponibilizada para a torcida do São José, na Loja da Águia. As vendas no local seguirão até às 19h de quinta-feira (5).
A Loja da Águia fica ao lado do Mercadão, na Rua 7 de Setembro, n° 113. O horário de funcionamento é das 9h às 19h (de segunda a sexta). Os valores são: R$ 30 (Inteira) e R$ 15 (meia-entrada).
Os ingressos de meia-entrada serão disponibilizados para estudantes, idosos acima de 60 anos, PcD e seu acompanhante.
É necessário a apresentação de documento original com foto e de documento que comprove qualquer benefício, tanto na hora da compra quanto na entrada ao estádio.