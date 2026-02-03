Duas mulheres foram flagradas tentando entrar clandestinamente com itens ilícitos em penitenciárias da região.
Um dos casos ocorreu no sábado (31) e o outro no domingo, resultando na apreensão de maconha e dinheiro, além da retirada da suspensão das envolvidas na visitação.
Ocorrências
As ocorrências foram registradas durante os procedimentos de segurança de entrada de familiares nos presídios, no horário de visitas.
No sábado, uma jovem de 23 anos tentava visitar o irmão preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José dos Campos, portando um invólucro de 74 gramas de maconha escondido na região peitoral.
Ela foi flagrada durante a passagem pelo escâner corporal e admitiu a intenção de entregar ao familiar.
Já no domingo, a irmã de uma custodiada na Penitenciária Feminina 2 de Tremembé foi surpreendida no momento da revista dos itens trazidos por visitantes aos detentos.
Ela tentava entrar com uma nota de R$ 2 escondida na bolsa de alimentação e foi advertida pelos servidores de que não é permitida a entrada de dinheiro em unidade prisional e que a conduta resultaria na suspensão da visita por 90 dias, segundo normas estabelecidas pela Resolução 144/2010 da SAP.