Duas mulheres foram flagradas tentando entrar clandestinamente com itens ilícitos em penitenciárias da região.

Um dos casos ocorreu no sábado (31) e o outro no domingo, resultando na apreensão de maconha e dinheiro, além da retirada da suspensão das envolvidas na visitação.

Ocorrências