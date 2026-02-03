A cidade de Taubaté, fortemente atingida por chuvas no último domingo (1º), receberá ajuda humanitária enviada pelo Governo de São Paulo, nesta terça-feira (3).

Ocorrências como inundações, alagamentos, deslizamentos de terra e colapsos de estruturas causaram danos e prejuízos ao município, que até o momento totaliza 44 famílias afetadas, sendo 18 desalojadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp