04 de fevereiro de 2026
CHUVAS

Com 18 famílias desalojadas, Taubaté recebe ajuda humanitária

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Defesa Civil de Taubaté
Taubaté teve pontos de alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências
A cidade de Taubaté, fortemente atingida por chuvas no último domingo (1º), receberá ajuda humanitária enviada pelo Governo de São Paulo, nesta terça-feira (3).

Ocorrências como inundações, alagamentos, deslizamentos de terra e colapsos de estruturas causaram danos e prejuízos ao município, que até o momento totaliza 44 famílias afetadas, sendo 18 desalojadas.

Como auxílio, serão entregues, por meio da Defesa Civil, 35 cestas básicas, 35 kits de higiene e materiais de limpeza e 33 kits de dormitório.

Além desse apoio, o Fundo Social de São Paulo também entregará 30 fardos de água com seis unidades, 50 sabonetes, quatro caixas de desodorante com 12 unidades, quatro pacotes de escovas de dentes com nove unidades cada, cinco pacotes de sabão em barra com cinco unidades cada e 30 cobertores tipo A, além de roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, brinquedos e ração para cães e gatos.

O material será retirado no depósito de Tremembé. A Defesa Civil informou que segue monitorando eventos e possíveis ocorrências em toda a região.

