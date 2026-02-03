Um Onix colidiu na traseira de caminhão em São José dos Campos e o motorista, de 40 anos, morreu na rodovia Governador Carvalho Pinto, pelo km 100, na noite dessa segunda-feira (2). A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Segundo o registro policial, o caminhoneiro relatou que havia interrompido a marcha momentos antes para um ajuste mecânico na alavanca de mudanças e, ao retomar a circulação, seguia pela faixa da direita quando sentiu um forte impacto na parte traseira do veículo.
Ainda de acordo com a versão registrada, o caminhão percorreu cerca de 500 metros com o automóvel encaixado na parte posterior até conseguir levar os veículos ao acostamento.
A Polícia Militar informou no boletim que submeteu o motorista do caminhão ao teste do etilômetro, com resultado zero, e que não havia indícios de ingestão de álcool no momento do atendimento. A documentação e as condições administrativas dos veículos foram descritas como regulares em inspeção preliminar.
A Polícia Civil preservou o local para exames periciais e informou que as diligências continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do acidente, com a juntada de laudos definitivos e novas oitivas, se necessário. O caso foi registrado, em tese, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, sem prejuízo de eventual reclassificação conforme o resultado da prova técnica.