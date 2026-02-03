04 de fevereiro de 2026
EMPREGABILIDADE

Vale se destaca em ranking estadual de geração de empregos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Com 24,3% do saldo de vagas do país, o Estado de São Paulo registrou a criação de 311.228 postos de emprego com carteira assinada em 2025.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e demonstram que municípios do Vale do Paraíba integram a lista das 100 localidades com maior geração de postos formais no estado.

Desempenho por município na região

São José dos Campos lidera o ranking regional com 6.292 vagas, ocupando a 6ª posição em São Paulo.

Confira os dados das cidades da região presentes no ranking estadual:

  • 6ª posição - São José dos Campos: 6.292 vagas
  • 17ª posição - Taubaté: 2.834 vagas
  • 32ª posição - Jacareí: 1.522 vagas
  • 51ª posição -  Guaratinguetá: 981 vagas
  • 73ª posição - Caçapava: 724 vagas

Setores e salário

O setor de serviços foi responsável por 60% das vagas criadas no estado, totalizando 184.858 postos, seguido do comércio, que totalizou 61.583 oportunidades.

Construção civil (23.591), indústria (22.638) e agropecuária (18.559) também se destacaram ao gerar oportunidades.

O salário médio de admissão no estado de São Paulo em 2025 foi de R$ 2.597,14.

Serviços ao trabalhador

O Governo de São Paulo disponibiliza os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) no Vale do Paraíba e Litoral Norte para intermediação de vagas e habilitação ao seguro-desemprego. O atendimento presencial requer RG, CPF e Carteira de Trabalho.

As localidades podem ser consultadas nos sites oficiais de cada município.

A plataforma digital Trampolim oferece acesso a vagas e cursos de qualificação com filtros por localização.

O sistema inclui ferramentas para elaboração de currículo e suporte específico para profissionais com mais de 60 anos.

