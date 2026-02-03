Com 24,3% do saldo de vagas do país, o Estado de São Paulo registrou a criação de 311.228 postos de emprego com carteira assinada em 2025.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e demonstram que municípios do Vale do Paraíba integram a lista das 100 localidades com maior geração de postos formais no estado.

Desempenho por município na região

São José dos Campos lidera o ranking regional com 6.292 vagas, ocupando a 6ª posição em São Paulo.