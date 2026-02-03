04 de fevereiro de 2026
FISCALIZAÇÃO

VALE: PRF apreende material de esquema de falsificação de cerveja

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
PRF apreendeu material em um carro
PRF apreendeu material em um carro

Uma ação rápida da PRF (Polícia Rodoviária Federal) impediu que uma carga suspeita chegasse ao seu destino e colocasse em risco a saúde da população.

Durante fiscalização de combate ao crime, equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da segunda delegacia da PRF de São José dos Campos abordou um Honda Civic e encontrou, no porta-malas, centenas de rótulos e tampinhas de cerveja de marcas famosas, material com forte indício de uso em esquema de falsificação de bebidas.

O motorista apresentou versões contraditórias sobre a viagem e acabou confessando que receberia R$ 400 pelo transporte da carga, que teria saído de Sorocaba (SP) com destino a Taubaté.

O material e o condutor foram encaminhados à Polícia Civil de Jacareí para as providências legais.

