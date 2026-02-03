Uma ação rápida da PRF (Polícia Rodoviária Federal) impediu que uma carga suspeita chegasse ao seu destino e colocasse em risco a saúde da população.

Durante fiscalização de combate ao crime, equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da segunda delegacia da PRF de São José dos Campos abordou um Honda Civic e encontrou, no porta-malas, centenas de rótulos e tampinhas de cerveja de marcas famosas, material com forte indício de uso em esquema de falsificação de bebidas.

O motorista apresentou versões contraditórias sobre a viagem e acabou confessando que receberia R$ 400 pelo transporte da carga, que teria saído de Sorocaba (SP) com destino a Taubaté.