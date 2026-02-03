Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam um revólver durante patrulhamento no bairro Vila Canevari, em Cruzeiro.

O suspeito tentou fugir ao ser abordado, mas foi alcançado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp