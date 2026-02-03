Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam um revólver durante patrulhamento no bairro Vila Canevari, em Cruzeiro.
O suspeito tentou fugir ao ser abordado, mas foi alcançado.
Em busca pessoal, a equipe localizou um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.
A arma foi apreendida e ele foi conduzido à delegacia de Cruzeiro, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.