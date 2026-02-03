04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

Suspeito armado tenta fugir e acaba preso em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem e apreenderam um revólver durante patrulhamento no bairro Vila Canevari, em Cruzeiro.

O suspeito tentou fugir ao ser abordado, mas foi alcançado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em busca pessoal, a equipe localizou um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. 

A arma foi apreendida e ele foi conduzido à delegacia de Cruzeiro, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários