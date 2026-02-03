Um homem procurado pela Justiça, condenado a 25 anos por estupro de vulnerável, foi preso em Guaratinguetá no bairro André Broca Filho.

A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (30), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp