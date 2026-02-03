04 de fevereiro de 2026
FORAGIDO

Procurado por violência é preso no Vale; pena de 25 anos

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça, condenado a 25 anos por estupro de vulnerável, foi preso em Guaratinguetá no bairro André Broca Filho.

A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (30), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Durante a abordagem, a equipe constatou um mandado de prisão em aberto com penas de 25 anos, 4 meses e 26 dias a cumprir. Ele foi conduzido à delegacia local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

