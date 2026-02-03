A Embraer anunciou nesta terça-feira (3), durante o Singapore Airshow, que a primeira aeronave de transporte militar C-390 Millennium para a Força Aérea da República da Coreia (ROKAF) chegou à fase final de seu processo de montagem. A aeronave agora seguirá para os voos de produção antes da integração de sistemas específicos para atender aos requisitos da ROKAF.

Esse marco representa um avanço significativo após a seleção do C-390 Millennium pela República da Coreia no processo de licitação pública para o programa Large Transport Aircraft (LTA-II), marcando o primeiro cliente do Millennium na Ásia.