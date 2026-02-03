A Embraer anunciou nesta terça-feira (3), durante o Singapore Airshow, que a primeira aeronave de transporte militar C-390 Millennium para a Força Aérea da República da Coreia (ROKAF) chegou à fase final de seu processo de montagem. A aeronave agora seguirá para os voos de produção antes da integração de sistemas específicos para atender aos requisitos da ROKAF.
Esse marco representa um avanço significativo após a seleção do C-390 Millennium pela República da Coreia no processo de licitação pública para o programa Large Transport Aircraft (LTA-II), marcando o primeiro cliente do Millennium na Ásia.
"O progresso do primeiro C-390 Millennium da República da Coreia demonstra tanto a eficiência e maturidade da nossa linha de produção quanto a força da nossa parceria com a Administração de Programas de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul (DAPA), ROKAF e nossos fornecedores coreanos", afirma Bosco da Costa Jr., Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
“Esta aeronave demonstra para a ROKAF suas avançadas capacidades multimissão e toda a sua confiabilidade, respaldadas pela excelência em engenharia da Embraer. Além disso, a cooperação industrial com a Coreia segue avançando e fortalece nossa cadeia global de suprimentos à medida que ampliamos nossa produção de C-390 para apoiar clientes globais.”
A aeronave já foi selecionada pelas forças aéreas do Brasil, Portugal, Hungria, República da Coreia, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia, República do Uzbequistão, Eslováquia e Lituânia.
“O KC-390 Millennium oferece capacidade, confiabilidade, versatilidade e desempenho incomparáveis para atender às necessidades táticas e estratégicas das forças aéreas em todo o mundo”, disse a Embraer.