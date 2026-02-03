Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I prenderam um homem procurado pela Justiça no bairro Tamandaré, em Guaratinguetá. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi abordado enquanto segurava uma sacola plástica. Ele tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe policial. Na busca pessoal, foram apreendidos um celular e um rádio comunicador.