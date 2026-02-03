04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRÁFICO

Procurado pela Justiça é preso com 360 porções de drogas no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Guaratinguetá
Policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM/I prenderam um homem procurado pela Justiça no bairro Tamandaré, em Guaratinguetá. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina.

O suspeito foi abordado enquanto segurava uma sacola plástica. Ele tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe policial. Na busca pessoal, foram apreendidos um celular e um rádio comunicador.

No interior da sacola, os policiais encontraram 19 tubetes de crack, 64 porções de maconha, 238 pinos de cocaína, 31 porções de K2 e oito porções de haxixe.

Após consulta, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por associação ao tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

