Um homem foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) e flagrado com uma porção de maconha na tarde dessa segunda-feira (2), no Centro de Cruzeiro. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como crime consumado de entorpecente para uso pessoal, conforme entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 15h45, debaixo de um viaduto na rua Doutor Othon Barcelos, região central da cidade. Durante patrulhamento de rotina, agentes da GCM perceberam um homem em atitude suspeita, que estaria preparando uma substância para consumo, utilizando um objeto conhecido como “dichavador”.