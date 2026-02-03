Um homem foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) e flagrado com uma porção de maconha na tarde dessa segunda-feira (2), no Centro de Cruzeiro. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como crime consumado de entorpecente para uso pessoal, conforme entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal).
De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 15h45, debaixo de um viaduto na rua Doutor Othon Barcelos, região central da cidade. Durante patrulhamento de rotina, agentes da GCM perceberam um homem em atitude suspeita, que estaria preparando uma substância para consumo, utilizando um objeto conhecido como “dichavador”.
Durante a revista, foi constatado que o material se tratava de maconha, totalizando 15,90 gramas, além da apreensão de um dichavador e uma folha de seda, utilizados para o preparo do cigarro artesanal. O homem informou que a droga seria destinada ao consumo próprio.
O envolvido foi encaminhado ao Plantão Policial de Cruzeiro, onde a ocorrência foi registrada. Segundo o registro, a quantidade apreendida não foi considerada significativa, sendo aplicado o entendimento do Tema 506 do STF, que trata do porte de pequena quantidade de droga para uso pessoal.
Diante disso, foi lavrado boletim de ocorrência para fins de advertência, ficando dispensada a elaboração de termo circunstanciado, conforme prevê a legislação vigente. Os objetos e a substância foram devidamente apreendidos e o caso segue para as providências legais cabíveis.