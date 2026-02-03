Uma nova operação especial de transporte de supercarga vai movimentar a rodovia Presidente Dutra a partir da noite dessa segunda-feira (2). A concessionária RioSP informou que um transformador de grandes dimensões será deslocado entre o km 219, em Guarulhos, e o km 204, na praça de pedágio de Arujá, no sentido Rio de Janeiro, com início previsto para as 22h.
Segundo a concessionária, durante o trajeto poderão ocorrer interferências pontuais no tráfego, com acompanhamento das equipes operacionais da RioSP e da Polícia Rodoviária Federal, garantindo a segurança dos usuários da rodovia.
A carga é composta por um transformador de grande porte, transportado em uma composição com cerca de 135 metros de comprimento, seis metros de largura e peso superior a 800 toneladas. O equipamento iniciou o transporte em Guarulhos (SP) e tem como destino final o Porto de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. A carga passará por toda extensão da Dutra no Vale do Paraíba.
A RioSP informou que toda a operação foi planejada com critérios técnicos rigorosos, incluindo monitoramento contínuo e estratégias de controle de tráfego ao longo do percurso.
A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho durante o período da operação e, sempre que possível, a programarem seus deslocamentos para evitar atrasos.