Uma nova operação especial de transporte de supercarga vai movimentar a rodovia Presidente Dutra a partir da noite dessa segunda-feira (2). A concessionária RioSP informou que um transformador de grandes dimensões será deslocado entre o km 219, em Guarulhos, e o km 204, na praça de pedágio de Arujá, no sentido Rio de Janeiro, com início previsto para as 22h.

Segundo a concessionária, durante o trajeto poderão ocorrer interferências pontuais no tráfego, com acompanhamento das equipes operacionais da RioSP e da Polícia Rodoviária Federal, garantindo a segurança dos usuários da rodovia.