Um proprietário foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia durante a reintegração de posse de um imóvel no bairro Galo Branco, em São José dos Campos.

A reintegração acontecia na avenida Antonio Galvão Junior, na manhã de segunda-feira (2) quando o homem apresentou seu documento de identidade à equipe policial do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e, em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia.

