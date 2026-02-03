A Prefeitura de Guaratinguetá divulgou oficialmente a programação do Carnaval 2026, que contará com uma agenda diversificada, incluindo serestas, Banda Mole, ensaios técnicos das escolas de samba, shows musicais e atividades no Carnacentro.

Os eventos acontecem em diferentes regiões da cidade, com destaque para a avenida Presidente Vargas, palco principal da festa (veja a programação abaixo).