A Prefeitura de Guaratinguetá divulgou oficialmente a programação do Carnaval 2026, que contará com uma agenda diversificada, incluindo serestas, Banda Mole, ensaios técnicos das escolas de samba, shows musicais e atividades no Carnacentro.
Os eventos acontecem em diferentes regiões da cidade, com destaque para a avenida Presidente Vargas, palco principal da festa (veja a programação abaixo).
Uma das atividades que retorna neste ano é a Seresta da Banda Mole, interrompida por cerca de 15 anos. Os eventos começam já na sexta-feira (13 de fevereiro), com a Banda Furiosa (19h) e Tereza Barbosa e Banda (21h30), em shows no palco da Avenida Presidente Vargas.
Ingressos
Cerca de 2.100 ingressos serão disponibilizados para venda aos interessados em assistir ao desfile oficial das Escolas de Samba, que será na terça-feira (17).
Segundo a Prefeitura, o número é calculado pelos organizadores devendo-se considerar margem de segurança e por conta da disposição dos assentos na Avenida Carnaval, evitando-se a obstrução da visão por conta de equipamentos públicos como postes de iluminação ou outros.
Tiago Xavier, secretário de Cultura, destacou que será feita a reserva dos ingressos, nos dias 5 e 6 de fevereiro, a partir das 7h, unicamente por meio de acesso a uma página do site da Prefeitura de Guaratinguetá, na qual o usuário preenche um formulário, incluindo e-mail e CPF, com a possibilidade de cinco ingressos por CPF.
Após a reserva de cinco ingressos, o sistema trava automaticamente e gera um e-mail de confirmação da compra. Seguem os tipos de arquibancadas e os respectivos preços:
A1 – R$ 30,00
A2 – R$ 30,00
B1 – R$ 20,00
B2 – R$ 20,00
B3 – R$ 20,00
B4 – R$ 20,00
Após a reserva, os interessados devem comparecer, munidos de documento de identidade, à Secretaria de Cultura de Guaratinguetá (na Praça Conselheiro Rodrigues Alves) para o pagamento e a retirada dos ingressos encomendados. Somente serão aceitos pagamentos em dinheiro. A retirada será feita nos dias 9 e 10 de fevereiro, das 9h às 19h.
PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL EM GUARATINGUETÁ
Seresta e Banda Mole abrem a programação
A abertura da programação carnavalesca começa com Seresta e Banda Mole, levando música e animação aos bairros:
Sexta-feira (6/02)
Concentração: Praça São Gonçalo – São Benedito
Horário: 20h
Sábado (7/02)
Concentração: Praça Coelho Neto – Pedregulho
Horário: 20h
Ensaios técnicos das escolas de samba
Os ensaios técnicos das escolas de samba acontecem na Avenida Presidente Vargas, preparando o público para os desfiles oficiais.
Quarta-feira (11/02)
20h – Beira Rio da Nova Guará
21h – Acadêmicos do Campo do Galvão
22h – Bonecos Cobiçados
Quinta-feira (12/02)
20h – Mocidade Alegre do Pedregulho
21h – Unidos da Tamandaré
22h – Embaixada do Morro
Shows musicais animam a sexta-feira
Na sexta-feira (13/02), a Avenida Presidente Vargas recebe atrações musicais:
Banda Furiosa – das 19h às 21h
Tereza Barbosa e Banda – das 21h30 às 23h30
Programação de sábado (14/02)
O sábado de Carnaval conta com atividades para diferentes públicos:
Carnacentro
10h às 13h (Conselheiro Rodrigues Alves)
Banda Mole
18h Concentração: Rua Doutor Martiniano (em frente ao Mercado Municipal)
Programação de Domingo (15/02)
O Domingo de Carnaval também conta com atividades para diferentes públicos:
Carnacentro
10h às 13h (Conselheiro Rodrigues Alves)
Blocos de Embalo
Avenida Presidente Vargas
17h - Bloco da Lata
20h - Bloco Pitbull x Poodle
21h - Bloco Balako Bako
22h - Bloco Quintal do Nandão
23h - Bloco Enverga + Não Quebra
0h - Bloco Me Viu Mentiu!
Programação de Segunda-feira (16/02)
A Segunda feira de Carnaval também conta com atividades para diferentes públicos:
Carnacentro
10h às 13h (Conselheiro Rodrigues Alves)
Blocos de Embalo
Avenida Presidente Vargas
17h - Bloco Lelé da Cuíca
20h - Bloco Afoxé
21h - Bloco Imperador do Samba
22h - Bloco Coringão do Vale
23h - Bloco Fafá Folia
Programação de Terça-feira (17/02)
Desfile das Escolas de Samba
Avenida Presidente Vargas
21h - Beira Rio da Nova Guará
22h - Acadêmicos do Campo Do Galvão
23h - Bonecos Cobiçados
0h - Mocidade Alegre do Pedregulho
1h - Unidos da Tamandaré
2h - Embaixada do Morro
Programação de Quarta-feira (18/02)
Apuração do Desfile das Escolas de Samba
15h
Auditório Frei Galvão (Secretaria de Cultura - Praça Conselheiro Rodrigues Alves)