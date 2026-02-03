A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) iniciou, nesta segunda-feira (2), as inscrições para o Vestibular 2026.
Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, são oferecidas 1.958 vagas gratuitas, distribuídas em 35 cidades.
As inscrições devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br até o dia 11 de março. A taxa de inscrição é de R$ 47,50, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico.
Cursos
Os candidatos ingressam por eixos e escolhem a especialização posteriormente. As opções são:
- Eixo de Licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia.
- Eixo de Computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial.
- Eixo de Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.
Cronograma
A prova objetiva e a redação serão aplicadas no dia 26 de abril, às 13h.
O início das aulas para os aprovados está programado para o segundo semestre de 2026.
Metodologia e vagas
Os cursos são realizados na modalidade à distância, com encontros presenciais nos polos para avaliações e atividades específicas.
Não há limite de idade para participar; o único requisito é ter concluído o ensino médio até o momento da matrícula.
Distribuição de vagas por cidade na região:
São José dos Campos: 294; Jacareí: 134; Guaratinguetá: 108; Caçapava: 93; Lorena, São Sebastião, Taubaté e Ubatuba: 80 (cada); Caraguatatuba: 63; Cruzeiro: 54; Campos do Jordão e Tremembé: 39 (cada).
Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Cunha, Igaratá, Ilhabela, Jambeiro, Lagoinha, Natividade da Serra, Paraibuna, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José do Barreiro e São Luiz do Paraitinga: 26 (cada).