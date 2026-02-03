04 de fevereiro de 2026
VESTIBULAR

Univesp abre 1.638 vagas em cursos gratuitos no Vale e Litoral

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) iniciou, nesta segunda-feira (2), as inscrições para o Vestibular 2026.

Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, são oferecidas 1.958 vagas gratuitas, distribuídas em 35 cidades.

As inscrições devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br até o dia 11 de março. A taxa de inscrição é de R$ 47,50, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico.

Cursos 

Os candidatos ingressam por eixos e escolhem a especialização posteriormente. As opções são:

  • Eixo de Licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia.
  • Eixo de Computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial.
  • Eixo de Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Cronograma

A prova objetiva e a redação serão aplicadas no dia 26 de abril, às 13h.

O início das aulas para os aprovados está programado para o segundo semestre de 2026.

Metodologia e vagas

Os cursos são realizados na modalidade à distância, com encontros presenciais nos polos para avaliações e atividades específicas.

Não há limite de idade para participar; o único requisito é ter concluído o ensino médio até o momento da matrícula.

Distribuição de vagas por cidade na região:

São José dos Campos: 294; Jacareí: 134; Guaratinguetá: 108; Caçapava: 93; Lorena, São Sebastião, Taubaté e Ubatuba: 80 (cada); Caraguatatuba: 63; Cruzeiro: 54; Campos do Jordão e Tremembé: 39 (cada).

Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Cunha, Igaratá, Ilhabela, Jambeiro, Lagoinha, Natividade da Serra, Paraibuna, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José do Barreiro e São Luiz do Paraitinga: 26 (cada).

Informações adicionais sobre o processo podem ser consultadas no site da Vunesp e também no edital.

