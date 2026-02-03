A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) iniciou, nesta segunda-feira (2), as inscrições para o Vestibular 2026.

Na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, são oferecidas 1.958 vagas gratuitas, distribuídas em 35 cidades.

As inscrições devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br até o dia 11 de março. A taxa de inscrição é de R$ 47,50, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico.