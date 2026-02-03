A volta às aulas na rede estadual nessa segunda-feira (2) teve um episódio que chamou atenção em Caçapava: uma reportagem da TV Vanguarda flagrou erros de português em escola cívico-militar durante o ensino de comandos de ordem unida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No quadro da Escola Estadual Professora Luciana Damas Bezerra, palavras como “descançar” e “continêcia” apareceram escritas de forma incorreta e foram corrigidas durante a atividade, com a ajuda de alguém da escola.