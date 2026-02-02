EDIRALDO BERNARDI CARVALHO
Idade: 65 anos
Data de falecimento: 02/02/2026
Velório: Urbam – Sala 3
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí/SP – 03/02/2026, às 17h
VALDYR JOSÉ ROMANI
Idade: 89 anos
Data de falecimento: 02/02/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Jardim da Paz / Parque Santo Antônio, Jacareí/SP – 03/02/2026, às 13h30
SUELY GERHARD TEIXEIRA CALDAS
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 02/02/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, São José dos Campos/SP – 03/02/2026, às 11h30
LÁZARO ANTÔNIO DA ROSA
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 02/02/2026
Velório: Urbam – Sala 5
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos/SP – 03/02/2026, às 10h30
DELFINA DE LIMA GONÇALVES
Idade: 82 anos
Data de falecimento: 02/02/2026
Velório: Urbam – Sala 6
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, São José dos Campos/SP – 03/02/2026, às 10h
VICENTE BARBINO
Idade: 66 anos
Data de falecimento: 01/02/2026
Velório: Velório Distrital Eugênio de Melo, São José dos Campos/SP
Sepultamento: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, São José dos Campos/SP – 03/02/2026, às 9h30
AMÉRICA DE SOUZA OLIVEIRA
Idade: 96 anos
Data de falecimento: 02/02/2026
Velório: Urbam – Sala 4
Sepultamento: Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, São José dos Campos/SP – 03/02/2026, às 9h