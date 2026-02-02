EDIRALDO BERNARDI CARVALHO

Idade: 65 anos

Data de falecimento: 02/02/2026

Velório: Urbam – Sala 3

Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí/SP – 03/02/2026, às 17h

VALDYR JOSÉ ROMANI

Idade: 89 anos

Data de falecimento: 02/02/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cemitério Jardim da Paz / Parque Santo Antônio, Jacareí/SP – 03/02/2026, às 13h30