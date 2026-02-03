04 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Jantar termina com um morto e três esfaqueados

Por Da Redação | Itararé (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Jantar termina com um morto e três esfaqueados
Jantar termina com um morto e três esfaqueados

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após esfaquear quatro pessoas durante um jantar na madrugada de domingo (2). Um dos feridos não resistiu e morreu, enquanto três pessoas ficaram feridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Bom Sucesso de Itararé, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o agressor iniciou uma discussão com um rapaz durante a confraternização.

No decorrer do desentendimento, o suspeito sacou uma faca e atacou a vítima com quem discutia, atingindo também outras três pessoas que estavam no local.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Um homem de 28 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela polícia pouco tempo depois. Ele foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Itararé, onde o caso foi registrado. As circunstâncias do crime seguem sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários