Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após esfaquear quatro pessoas durante um jantar na madrugada de domingo (2). Um dos feridos não resistiu e morreu, enquanto três pessoas ficaram feridas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu em Bom Sucesso de Itararé, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o agressor iniciou uma discussão com um rapaz durante a confraternização.
No decorrer do desentendimento, o suspeito sacou uma faca e atacou a vítima com quem discutia, atingindo também outras três pessoas que estavam no local.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Um homem de 28 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.
Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela polícia pouco tempo depois. Ele foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Itararé, onde o caso foi registrado. As circunstâncias do crime seguem sob investigação.