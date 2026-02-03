Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após esfaquear quatro pessoas durante um jantar na madrugada de domingo (2). Um dos feridos não resistiu e morreu, enquanto três pessoas ficaram feridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Bom Sucesso de Itararé, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o agressor iniciou uma discussão com um rapaz durante a confraternização.