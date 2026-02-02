As câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) foram fundamentais para a recuperação de um caminhão furtado na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (2).

De acordo com as informações, o CSI recebeu o alerta do furto via 190, no momento em que o crime estava em andamento. A partir disso, os operadores iniciaram o monitoramento em tempo real do veículo, repassando a localização às equipes de patrulhamento.