03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PERSEGUIÇÃO

VÍDEO: CSI ajuda PM a recuperar caminhão furtado em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Câmera do CSI ajudam apreender caminhão
Câmera do CSI ajudam apreender caminhão

As câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) foram fundamentais para a recuperação de um caminhão furtado na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações, o CSI recebeu o alerta do furto via 190, no momento em que o crime estava em andamento. A partir disso, os operadores iniciaram o monitoramento em tempo real do veículo, repassando a localização às equipes de patrulhamento.

Em uma ação rápida e integrada das forças de segurança, policiais do BAEP realizaram a abordagem e prenderam o suspeito em flagrante, nas proximidades do viaduto Raquel Marcondes.

O caminhão foi recuperado e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários