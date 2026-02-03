Um motorista por aplicativo foi preso em flagrante na manhã de domingo (2) após a morte de dois passageiros durante uma confusão ocorrida de madrugada. Segundo a Polícia Civil, o desentendimento teria começado depois que os ocupantes derramaram cerveja no interior do veículo.

O caso foi registrado em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. De acordo com a investigação, dois homens e uma mulher solicitaram uma corrida entre os bairros Padre Lico e Cantão. Ao chegarem ao destino, os passageiros desceram e entraram em uma residência.