Um motorista por aplicativo foi preso em flagrante na manhã de domingo (2) após a morte de dois passageiros durante uma confusão ocorrida de madrugada. Segundo a Polícia Civil, o desentendimento teria começado depois que os ocupantes derramaram cerveja no interior do veículo.
O caso foi registrado em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. De acordo com a investigação, dois homens e uma mulher solicitaram uma corrida entre os bairros Padre Lico e Cantão. Ao chegarem ao destino, os passageiros desceram e entraram em uma residência.
Após deixar o local, o motorista percebeu que uma bolsa havia sido esquecida no porta-malas. Ele também notou que a bebida alcoólica consumida durante o trajeto havia molhado o banco traseiro, o que, segundo relatou, comprometeria sua noite de trabalho.
Com isso, o condutor decidiu retornar ao endereço para devolver o objeto e comentar sobre o ocorrido. No local, houve um novo desentendimento, que evoluiu para agressões físicas entre o motorista e os dois homens.
Conforme a Polícia Civil, os passageiros estavam armados com um revólver calibre .22 e uma faca, enquanto o motorista portava uma pistola calibre 9 milímetros. Durante a briga, ele efetuou disparos contra os dois homens.
Um dos passageiros, identificado como Adriano, morreu no local. O outro, Jefferson, irmão da primeira vítima, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o ocorrido, o motorista permaneceu no local e foi ele quem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele é réu primário e foi autuado por homicídio e porte irregular de arma de fogo de uso restrito, já que, embora registrada, não possuía autorização para portar a pistola.
Após análise do caso, a Justiça concedeu alvará de soltura, considerando os antecedentes do investigado, sua conduta após o crime e a colaboração com as autoridades. O motorista responderá ao processo em liberdade.
As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que continua apurando as circunstâncias do duplo homicídio.