03 de fevereiro de 2026
CHUVA

Chuva causa transtornos no Litoral Norte; região é a mais chuvosa

Por Leandro Vaz | São Sebastião
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuva forte atingiu São Sebastião
Chuva forte atingiu São Sebastião

As cidades do Litoral Norte e do Vale do Paraíba registraram alguns dos maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas no estado, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (02).

No Litoral Norte, o maior volume foi observado em São Sebastião, no bairro de Juquehy, com 79 mm de chuva. Em seguida aparecem Caraguatatuba, com 60 mm em Tabatinga, Ubatuba, com 47 mm no Sertão da Quina, e Bertioga, com 29 mm.

No Vale do Paraíba, os destaques ficaram para São José dos Campos, que acumulou 32 mm na região da Chácara Boa Vista, Paraibuna, com 26 mm, São Bento do Sapucaí, com 18 mm, Piquete, com 16 mm, Cruzeiro, com 14 mm, Campos do Jordão, com 11 mm, e Guararema, com 10 mm.

Os volumes elevados reforçam o alerta para transtornos como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos, especialmente em áreas de encosta e regiões com histórico de ocorrências durante períodos de chuva intensa. A orientação é que moradores acompanhem os comunicados da Defesa Civil e evitem áreas de risco.

