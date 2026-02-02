As cidades do Litoral Norte e do Vale do Paraíba registraram alguns dos maiores acumulados de chuva das últimas 24 horas no estado, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (02).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No Litoral Norte, o maior volume foi observado em São Sebastião, no bairro de Juquehy, com 79 mm de chuva. Em seguida aparecem Caraguatatuba, com 60 mm em Tabatinga, Ubatuba, com 47 mm no Sertão da Quina, e Bertioga, com 29 mm.