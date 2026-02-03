03 de fevereiro de 2026
FEMINICÍDIO

Antes de morrer, Patrícia enviou áudio sobre ameaça do ex

Por Da Redação | Bom Repouso (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Antes de morrer, Patrícia enviou áudio sobre ameaça do ex
Antes de morrer, Patrícia enviou áudio sobre ameaça do ex

Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros em uma emboscada na manhã de sábado (10). O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela chegou a relatar a pessoas próximas que vinha sofrendo ameaças e perseguições.

O crime ocorreu na zona rural de Bom Repouso, no Sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Patrícia Nogueira, seguia para a colheita quando foi surpreendida. O autor dos disparos estaria escondido em um milharal e fugiu após o ataque. Patrícia morreu no local.

Antes de ser assassinada, a produtora rural enviou áudios a um conhecido, nos quais relatava o medo que vivia. Nas mensagens, ela afirmou que o ex-companheiro havia ido até sua casa, quebrado a televisão e feito ameaças de morte contra ela e o filho.

Ainda nos relatos, Patrícia disse ter recebido informações de que o suspeito estaria tentando adquirir uma arma. Ela havia solicitado medidas protetivas e chegou a mudar de cidade na tentativa de se proteger. O caso é investigado pelas autoridades, que realizam buscas para localizar o suspeito.