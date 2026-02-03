Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros em uma emboscada na manhã de sábado (10). O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela chegou a relatar a pessoas próximas que vinha sofrendo ameaças e perseguições.

O crime ocorreu na zona rural de Bom Repouso, no Sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Patrícia Nogueira, seguia para a colheita quando foi surpreendida. O autor dos disparos estaria escondido em um milharal e fugiu após o ataque. Patrícia morreu no local.