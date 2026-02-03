Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros em uma emboscada na manhã de sábado (10). O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela chegou a relatar a pessoas próximas que vinha sofrendo ameaças e perseguições.
O crime ocorreu na zona rural de Bom Repouso, no Sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Patrícia Nogueira, seguia para a colheita quando foi surpreendida. O autor dos disparos estaria escondido em um milharal e fugiu após o ataque. Patrícia morreu no local.
Antes de ser assassinada, a produtora rural enviou áudios a um conhecido, nos quais relatava o medo que vivia. Nas mensagens, ela afirmou que o ex-companheiro havia ido até sua casa, quebrado a televisão e feito ameaças de morte contra ela e o filho.
Ainda nos relatos, Patrícia disse ter recebido informações de que o suspeito estaria tentando adquirir uma arma. Ela havia solicitado medidas protetivas e chegou a mudar de cidade na tentativa de se proteger. O caso é investigado pelas autoridades, que realizam buscas para localizar o suspeito.