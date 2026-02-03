Uma jovem de 18 anos morreu após ser atingida por golpes de faca, em um crime motivado por conflito passional. A vítima foi identificada como Maria Luiza Costa da Silva, conhecida como “Malu Constantine”. A suspeita, de 21 anos, foi presa após o ataque.

O crime ocorreu na Avenida Manoel Gonçalves da Luz, no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. Segundo as investigações, a autora é Kallyne Santos da Silva, ex-companheira do atual namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.