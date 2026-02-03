Uma jovem de 18 anos morreu após ser atingida por golpes de faca, em um crime motivado por conflito passional. A vítima foi identificada como Maria Luiza Costa da Silva, conhecida como “Malu Constantine”. A suspeita, de 21 anos, foi presa após o ataque.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu na Avenida Manoel Gonçalves da Luz, no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. Segundo as investigações, a autora é Kallyne Santos da Silva, ex-companheira do atual namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.
Durante a agressão, o namorado de Maria Luiza também foi esfaqueado. Conforme apurado, ele conseguiu desarmar a suspeita e a atingiu com um golpe em legítima defesa. Ambos foram socorridos para a UPA dos Torrões.
Maria Luiza não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. Kallyne fugiu após o crime, mas foi localizada e presa no Hospital da Restauração, onde permanece sob custódia policial.
Após receber alta médica, a suspeita será encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para os procedimentos legais. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife.