03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Malu Constantino foi morta por Kallyne, ex do seu namorado

Por Da Redação | Recife (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Malu Constantino foi morta por Kallyne, ex do seu namorado
Malu Constantino foi morta por Kallyne, ex do seu namorado

Uma jovem de 18 anos morreu após ser atingida por golpes de faca, em um crime motivado por conflito passional. A vítima foi identificada como Maria Luiza Costa da Silva, conhecida como “Malu Constantine”. A suspeita, de 21 anos, foi presa após o ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na Avenida Manoel Gonçalves da Luz, no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. Segundo as investigações, a autora é Kallyne Santos da Silva, ex-companheira do atual namorado da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.

Durante a agressão, o namorado de Maria Luiza também foi esfaqueado. Conforme apurado, ele conseguiu desarmar a suspeita e a atingiu com um golpe em legítima defesa. Ambos foram socorridos para a UPA dos Torrões.

Maria Luiza não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. Kallyne fugiu após o crime, mas foi localizada e presa no Hospital da Restauração, onde permanece sob custódia policial.

Após receber alta médica, a suspeita será encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para os procedimentos legais. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife.