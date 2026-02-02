Presos em São José dos Campos no dia 29 de janeiro, Francine da Costa Prado e Filipe Prado dos Santos, proprietários do brechó de luxo Desapego Legal, tiveram a prisão revogada pela Justiça após a concessão de um habeas corpus. O casal é investigado por não pagamento de fornecedores, com uma dívida estimada em quase R$ 20 milhões.

A decisão foi assinada pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, do Tribunal de Justiça do Piauí, que entendeu que a prisão temporária deixou de ser necessária. Segundo o magistrado, as principais medidas para o andamento da investigação já foram cumpridas, como buscas e apreensões de celulares, computadores e documentos, além do bloqueio de valores.