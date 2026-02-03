O cantor de forró Tony Lima foi preso após matar a ex-mulher e a companheira dela em um crime que chocou moradores da região. As vítimas são Tamara Silva, vocalista da banda Pisada Forte, e Giovana Tedesco. O ataque teria sido motivado por ciúmes, segundo as primeiras apurações.

O crime aconteceu em Extrema, no sul de Minas Gerais. De acordo com a polícia, Tamara e Giovana se conheceram durante um show e iniciaram um relacionamento após a separação de Tamara e Tony, ocorrida cerca de oito meses antes. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o cantor atacou as duas enquanto elas estavam próximas a um veículo.