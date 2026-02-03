O cantor de forró Tony Lima foi preso após matar a ex-mulher e a companheira dela em um crime que chocou moradores da região. As vítimas são Tamara Silva, vocalista da banda Pisada Forte, e Giovana Tedesco. O ataque teria sido motivado por ciúmes, segundo as primeiras apurações.
O crime aconteceu em Extrema, no sul de Minas Gerais. De acordo com a polícia, Tamara e Giovana se conheceram durante um show e iniciaram um relacionamento após a separação de Tamara e Tony, ocorrida cerca de oito meses antes. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o cantor atacou as duas enquanto elas estavam próximas a um veículo.
Testemunhas relataram que os filhos do casal presenciaram a cena. O chamado à polícia foi feito pelo filho mais velho, de 13 anos, logo após o crime. Amigos das vítimas afirmaram que Tony já havia feito ameaças anteriores.
Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi localizado horas depois com o auxílio de câmeras inteligentes espalhadas pela cidade. Ele foi preso e encaminhado para uma unidade policial.
Posteriormente, Tony Lima foi encontrado morto dentro da cela. Há suspeita de que ele tenha tirado a própria vida, segundo informações preliminares. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.