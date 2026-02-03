Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (2), dentro da própria residência. O caso é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu após o crime.

A vítima foi identificada como Carla Rafaele de Oliveira Rocha. O crime ocorreu no município de Várzea Nova, no norte da Bahia, em uma casa localizada na Rua Joaquim Miranda Rios.