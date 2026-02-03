Uma jovem de 24 anos foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (2), dentro da própria residência. O caso é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu após o crime.
A vítima foi identificada como Carla Rafaele de Oliveira Rocha. O crime ocorreu no município de Várzea Nova, no norte da Bahia, em uma casa localizada na Rua Joaquim Miranda Rios.
Segundo as primeiras informações, o suspeito tem 20 anos e está sendo procurado pelas forças de segurança. Até o momento, não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do homicídio nem sobre a motivação.
O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina, onde será submetido a necropsia antes da liberação para sepultamento.
Nas redes sociais, amigos e moradores da região lamentaram a morte da jovem, conhecida por já ter sido rainha de cavalgadas e pela paixão por montarias. Carla Rafaele deixa um filho de quatro anos.