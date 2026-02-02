Uma mulher de 55 anos foi assassinada de forma violenta, e a polícia aponta o marido e as duas filhas como principais suspeitos do crime. O caso, motivado por conflitos familiares, chamou a atenção das autoridades pela crueldade e pelas circunstâncias da morte.
A vítima foi identificada como Deise Carmem de Oliveira Ribeiro. Ela estava desaparecida desde 27 de dezembro de 2025 e teve o corpo encontrado em 1º de janeiro de 2026, boiando no rio Santa Tereza, na zona rural do município de Peixe, no Tocantins, já em avançado estado de decomposição.
Exames periciais confirmaram que Deise foi morta a facadas. Segundo a investigação, após o homicídio, o corpo foi lançado no rio na tentativa de ocultar o crime.
As prisões do marido e das duas filhas, de 31 e 26 anos, ocorreram pouco mais de um mês depois, durante a operação policial batizada de “Sangue do Ventre”.
De acordo com a polícia, o inquérito reuniu provas técnicas e depoimentos que sustentam a suspeita de que a vítima foi morta por familiares. O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades.