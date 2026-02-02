Uma mulher de 55 anos foi assassinada de forma violenta, e a polícia aponta o marido e as duas filhas como principais suspeitos do crime. O caso, motivado por conflitos familiares, chamou a atenção das autoridades pela crueldade e pelas circunstâncias da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Deise Carmem de Oliveira Ribeiro. Ela estava desaparecida desde 27 de dezembro de 2025 e teve o corpo encontrado em 1º de janeiro de 2026, boiando no rio Santa Tereza, na zona rural do município de Peixe, no Tocantins, já em avançado estado de decomposição.