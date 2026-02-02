A família de uma servidora pública de 38 anos denuncia suposta negligência médica após uma cirurgia considerada de baixo risco, que resultou em complicações graves. A paciente está internada há cinco meses, em estado vegetativo, sob cuidados intensivos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso envolve Camila Miranda Wanderley Nogueira de Menezes, que passou por um procedimento de correção de hérnia e retirada de pedra na vesícula no Hospital Esperança, localizado no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife. Segundo a defesa da família, Camila estava saudável quando deu entrada na unidade, em agosto do ano passado.