A família de uma servidora pública de 38 anos denuncia suposta negligência médica após uma cirurgia considerada de baixo risco, que resultou em complicações graves. A paciente está internada há cinco meses, em estado vegetativo, sob cuidados intensivos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso envolve Camila Miranda Wanderley Nogueira de Menezes, que passou por um procedimento de correção de hérnia e retirada de pedra na vesícula no Hospital Esperança, localizado no bairro da Ilha do Leite, na área central do Recife. Segundo a defesa da família, Camila estava saudável quando deu entrada na unidade, em agosto do ano passado.
De acordo com o advogado Paulo Maia, sinais de agravamento clínico teriam surgido ainda no início da cirurgia. Em entrevista, ele afirmou que os monitores já indicavam um quadro de apneia, caracterizado pela interrupção da respiração, sem que houvesse intervenção adequada da equipe médica.
Ainda segundo a defesa, a falta de resposta imediata fez com que o quadro evoluísse para uma parada cardiorrespiratória, provocando danos severos à paciente.
Em nota, o Hospital Esperança informou que a paciente apresentou uma intercorrência cirúrgica enquanto estava sob os cuidados da equipe médica escolhida por ela. A unidade afirmou ainda que prestou todo o suporte necessário assim que foi informada da complicação.
O caso segue sendo acompanhado pela família, que cobra esclarecimentos e responsabilização sobre as circunstâncias do ocorrido.