Dois homens foram presos suspeitos de estelionato após se recusarem a pagar uma conta de R$ 5,2 mil em um motel, depois de passarem a madrugada consumindo bebidas, alimentos e outros itens. O caso foi registrado no sábado (1º).

A ocorrência aconteceu em um motel de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local ainda de madrugada acompanhados de outros dois homens, em veículos separados.