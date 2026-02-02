Dois homens foram presos suspeitos de estelionato após se recusarem a pagar uma conta de R$ 5,2 mil em um motel, depois de passarem a madrugada consumindo bebidas, alimentos e outros itens. O caso foi registrado no sábado (1º).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência aconteceu em um motel de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local ainda de madrugada acompanhados de outros dois homens, em veículos separados.
De acordo com o relato, os quatro permaneceram no estabelecimento por várias horas. Os dois primeiros deixaram o motel por volta das 12h10 e informaram que a despesa havia sido quitada.
Cerca de uma hora depois, a outra dupla foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 5.200. Os homens alegaram que a conta já estava paga e se recusaram a efetuar o pagamento, levando funcionários a acionarem o 39º Batalhão da Polícia Militar.
Entre os itens lançados estavam 69 cervejas, uma garrafa de vinho, picanha maturada, refrigerantes, energético e outros produtos. Após verificação, a PM confirmou que nenhum pagamento havia sido realizado.
Os dois homens foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado e eles foram indiciados por estelionato.