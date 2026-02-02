Um adolescente de 14 anos foi denunciado pela própria mãe após matar o cachorro da família de forma violenta. O jovem confessou o ato e admitiu envolvimento em outros episódios de agressão contra animais, o que levou ao acionamento das autoridades.
O caso ocorreu no interior do Acre. Segundo informações apuradas, a mãe procurou a polícia após tomar conhecimento do ocorrido e optou por não ocultar o crime, colaborando com a investigação.
De acordo com a polícia, o adolescente assumiu a autoria e relatou comportamentos semelhantes anteriores. O caso foi registrado e encaminhado para os órgãos responsáveis pelo acompanhamento de menores, conforme prevê a legislação.
As autoridades avaliam as circunstâncias do fato e as medidas cabíveis, incluindo acompanhamento psicológico e social, enquanto o caso segue sob apuração.