03 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FRIEZA

Aos 14 anos, matou cachorro e arrancou cabeça; mãe chama polícia

Por Da Redação | Acre
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Aos 14 anos, matou cachorro e arrancou cabeça; mãe chama polícia
Aos 14 anos, matou cachorro e arrancou cabeça; mãe chama polícia

Um adolescente de 14 anos foi denunciado pela própria mãe após matar o cachorro da família de forma violenta. O jovem confessou o ato e admitiu envolvimento em outros episódios de agressão contra animais, o que levou ao acionamento das autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no interior do Acre. Segundo informações apuradas, a mãe procurou a polícia após tomar conhecimento do ocorrido e optou por não ocultar o crime, colaborando com a investigação.

De acordo com a polícia, o adolescente assumiu a autoria e relatou comportamentos semelhantes anteriores. O caso foi registrado e encaminhado para os órgãos responsáveis pelo acompanhamento de menores, conforme prevê a legislação.

As autoridades avaliam as circunstâncias do fato e as medidas cabíveis, incluindo acompanhamento psicológico e social, enquanto o caso segue sob apuração.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários