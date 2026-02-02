Um adolescente de 14 anos foi denunciado pela própria mãe após matar o cachorro da família de forma violenta. O jovem confessou o ato e admitiu envolvimento em outros episódios de agressão contra animais, o que levou ao acionamento das autoridades.

O caso ocorreu no interior do Acre. Segundo informações apuradas, a mãe procurou a polícia após tomar conhecimento do ocorrido e optou por não ocultar o crime, colaborando com a investigação.