MALDADE

Enterrado vivo e resgatado, cãozinho não resiste e morre

Por Da Redação | Sapiranga (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Um cachorro resgatado após ter sido enterrado vivo não resistiu e morreu nesta quinta-feira (29). O animal foi encontrado em estado grave, com sinais de doença e extrema debilidade.

O caso ocorreu no bairro São Luiz, no município de Sapiranga, no Vale do Sinos. A situação ganhou repercussão após ser divulgada pela vereadora e protetora da causa animal Greici Medina, que participou do resgate.

Segundo a parlamentar, o cão apresentava sintomas de cinomose, além de estar infestado por pulgas e carrapatos e com quadro severo de desidratação. Apesar dos cuidados prestados após o resgate, o animal não resistiu.