Um cachorro resgatado após ter sido enterrado vivo não resistiu e morreu nesta quinta-feira (29). O animal foi encontrado em estado grave, com sinais de doença e extrema debilidade.

O caso ocorreu no bairro São Luiz, no município de Sapiranga, no Vale do Sinos. A situação ganhou repercussão após ser divulgada pela vereadora e protetora da causa animal Greici Medina, que participou do resgate.