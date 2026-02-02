Um cachorro resgatado após ter sido enterrado vivo não resistiu e morreu nesta quinta-feira (29). O animal foi encontrado em estado grave, com sinais de doença e extrema debilidade.
O caso ocorreu no bairro São Luiz, no município de Sapiranga, no Vale do Sinos. A situação ganhou repercussão após ser divulgada pela vereadora e protetora da causa animal Greici Medina, que participou do resgate.
Segundo a parlamentar, o cão apresentava sintomas de cinomose, além de estar infestado por pulgas e carrapatos e com quadro severo de desidratação. Apesar dos cuidados prestados após o resgate, o animal não resistiu.