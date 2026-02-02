Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta, com sinais de agressão, na noite de sábado (31). No mesmo local, a filha da vítima, de dois anos, foi localizada com vida e encaminhada para atendimento médico.

O caso ocorreu no bairro Saúde, na zona sul de São Paulo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência em uma residência na rua Joaquim de Almeida. Ao entrarem no quarto, encontraram a mulher já sem vida.