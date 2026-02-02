Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta, com sinais de agressão, na noite de sábado (31). No mesmo local, a filha da vítima, de dois anos, foi localizada com vida e encaminhada para atendimento médico.
O caso ocorreu no bairro Saúde, na zona sul de São Paulo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência em uma residência na rua Joaquim de Almeida. Ao entrarem no quarto, encontraram a mulher já sem vida.
No cômodo estava a criança, que apresentava indícios de violência sexual, conforme registro policial. Ela foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Mariana, onde permanece internada.
Por se tratar de uma menor de idade, os nomes das vítimas não foram divulgados para preservar a identidade da criança.
Ainda de acordo com a SSP, a mulher possuía medidas protetivas contra o ex-companheiro, André de Lima Torres Pereira, apontado como principal suspeito do crime. Até a última atualização, ele permanecia foragido.
A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados. O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Sul, que segue investigando as circunstâncias do ocorrido.