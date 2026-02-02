Dois irmãos, de 6 e 4 anos, morreram após um incêndio atingir a casa onde estavam na tarde de quinta-feira (29). As crianças chegaram a ser resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento médico, mas não resistiram à gravidade das queimaduras.

O caso ocorreu em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, no bairro Central. As vítimas foram identificadas como Bernardo Abraão, de seis anos, e Alexia Rielly, de quatro. Segundo relatos de vizinhos, os irmãos estavam sozinhos no imóvel no momento em que o fogo começou.