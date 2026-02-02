Dois irmãos, de 6 e 4 anos, morreram após um incêndio atingir a casa onde estavam na tarde de quinta-feira (29). As crianças chegaram a ser resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento médico, mas não resistiram à gravidade das queimaduras.
O caso ocorreu em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, no bairro Central. As vítimas foram identificadas como Bernardo Abraão, de seis anos, e Alexia Rielly, de quatro. Segundo relatos de vizinhos, os irmãos estavam sozinhos no imóvel no momento em que o fogo começou.
Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem as chamas e tentaram ajudar no socorro. As crianças foram encontradas abraçadas em um dos cômodos da residência. Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foram enviadas ao local, uma para combater o incêndio e outra para realizar o resgate.
De acordo com os bombeiros, quando as equipes chegaram, o fogo já havia sido controlado por moradores, restando apenas pequenos focos, que foram eliminados.
As vítimas foram levadas inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Em razão da gravidade dos ferimentos, os irmãos precisaram ser transferidos para o Hospital da Restauração, no Recife.
Bernardo morreu durante a transferência. Em nota, o Hospital da Restauração informou que Alexia deu entrada na Emergência Pediátrica, mas morreu horas depois.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do incêndio. Segundo o delegado responsável pelo caso, a mãe das crianças havia saído para trabalhar no momento do ocorrido, e a perícia foi acionada para apurar as causas do fogo.