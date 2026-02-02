03 de fevereiro de 2026
Chuva forte provoca alagamentos e dificulta trânsito em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuva forte alaga avenida e ruas em Caraguatatuba
Chuva forte alaga avenida e ruas em Caraguatatuba

Uma forte chuva atingiu Caraguatatuba no início da noite desta segunda-feira (2), provocando alagamentos em pontos da região central e dificultando o tráfego de veículos e pedestres.

Imagens registradas em tempo real mostram a força da água em vias alagadas, com reflexos diretos na mobilidade urbana. Motoristas enfrentaram trechos de pista cobertos por água, exigindo atenção redobrada.

A Defesa Civil segue em estado de alerta, já que a previsão indica possibilidade de mais chuva nas próximas horas. A orientação é para que moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e busquem rotas alternativas sempre que possível.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar imediatamente os órgãos competentes e não se expor a riscos, especialmente ao tentar atravessar vias alagadas.

