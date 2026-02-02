Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas na noite de sábado (31) durante um evento carnavalesco. A vítima, identificada como Luiza, conhecida nas redes sociais pelo nome “Malu Constantine”, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, enquanto acontecia o Bloco do Papada. Segundo informações iniciais, a jovem foi atingida por golpes de arma branca e levada a uma unidade de saúde, onde teve a morte confirmada após dar entrada.