Uma jovem de 18 anos foi morta a facadas na noite de sábado (31) durante um evento carnavalesco. A vítima, identificada como Luiza, conhecida nas redes sociais pelo nome “Malu Constantine”, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife, enquanto acontecia o Bloco do Papada. Segundo informações iniciais, a jovem foi atingida por golpes de arma branca e levada a uma unidade de saúde, onde teve a morte confirmada após dar entrada.
Durante o ataque, o namorado da vítima, de 27 anos, também foi ferido. Ele recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde não foi divulgado pelas autoridades.
A suspeita do crime, uma mulher de 21 anos, foi presa em flagrante. De acordo com a polícia, ela permanece internada em uma unidade hospitalar, sob escolta policial.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso como homicídio consumado e tentativa de homicídio, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime.