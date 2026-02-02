Uma jovem de 24 anos está desaparecida desde o final da manhã desta segunda-feira (2). Segundo familiares, o sumiço ocorreu após uma ligação de despedida, o que aumentou a apreensão. A jovem enfrenta um quadro de depressão e foi vista pela última vez conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 vermelha.

O caso foi registrado na Vila Sofia, no município de Jataí, em Goiás. A desaparecida foi identificada como Valdielly Lima da Silva.