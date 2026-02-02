Uma jovem de 24 anos está desaparecida desde o final da manhã desta segunda-feira (2). Segundo familiares, o sumiço ocorreu após uma ligação de despedida, o que aumentou a apreensão. A jovem enfrenta um quadro de depressão e foi vista pela última vez conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 vermelha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado na Vila Sofia, no município de Jataí, em Goiás. A desaparecida foi identificada como Valdielly Lima da Silva.
Familiares informaram que estão mobilizados nas buscas e pedem apoio da população. Qualquer informação que possa ajudar a localizar Valdielly ou a motocicleta deve ser repassada imediatamente aos parentes ou às autoridades.
Quem tiver detalhes sobre o paradeiro da jovem pode entrar em contato com a polícia ou com a família. Informações podem ser repassadas pelos telefones: (64) 9 9942-4442 ou (64) 9 9921-4442.