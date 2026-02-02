Uma criança de quatro anos morreu após se afogar em uma piscina na tarde de domingo (1º). A menina chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.
O caso ocorreu no município de Toritama, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações apuradas, a criança estava em uma chácara com familiares quando foi encontrada submersa na piscina.
A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, onde recebeu atendimento médico. De acordo com a administração municipal, a equipe tentou reanimá-la por aproximadamente 30 minutos, sem sucesso.
Identificada como Anny Karollyne, a menina era aluna da Escola Municipal Maria Aurora de Jesus. Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Toritama lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares, colegas e professores.
A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do afogamento. O caso segue sob investigação.