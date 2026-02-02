Um homem de 26 anos foi morto a facadas na noite de sábado (31) após uma discussão envolvendo a ex-companheira. O crime ocorreu no momento em que a vítima levava o filho para a residência da ex-mulher. O atual namorado dela é apontado como autor do ataque e foi preso em flagrante.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados após ocupantes de um veículo relatarem que um homem havia sido esfaqueado durante uma briga familiar, no bairro Jardim Aeródromo Internacional, em Suzano, na Grande São Paulo.