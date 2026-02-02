Um homem de 26 anos foi morto a facadas na noite de sábado (31) após uma discussão envolvendo a ex-companheira. O crime ocorreu no momento em que a vítima levava o filho para a residência da ex-mulher. O atual namorado dela é apontado como autor do ataque e foi preso em flagrante.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados após ocupantes de um veículo relatarem que um homem havia sido esfaqueado durante uma briga familiar, no bairro Jardim Aeródromo Internacional, em Suzano, na Grande São Paulo.
Ao chegarem ao local indicado, os agentes encontraram a vítima caída na via pública, já sem sinais vitais. A morte foi confirmada por um médico ainda no local.
O suspeito foi detido logo após o crime e entregou aos policiais uma das facas utilizadas no ataque. A segunda arma branca foi localizada posteriormente pela equipe da perícia.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Suzano, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que deverá passar por audiência de custódia. As investigações seguem em andamento.